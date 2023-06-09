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Политика 9 июня 2023 10:39

Комаров обсудил с главным транспортным инспектором России работу Ространснадзора по ПФО

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Комаров обсудил с главным транспортным инспектором России работу Ространснадзора по ПФО
Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта — главным транспортным инспектором России Виктором Басаргиным. Рабочие переговоры они провели в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В числе прочего, Комаров и Басаргин обсудили работу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу – МТУ Ространснадзора по ПФО. Создали это управление в прошлом году. Его главная цель – оптимизация территориальных органов и усиление контрольно-надзорной деятельности.

Возглавил МТУ Ространснадзора по ПФО Виталий Недоконцев, которого представили Комарову. Он напомнил, что сегодня управление контролирует сферу транспортной безопасности, гражданской авиации, железнодорожного, внутреннего водного, автомобильного, городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства.

Результатом работы управления должно стать повышение безопасности и качества перевозок, подчеркнул Комаров.

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