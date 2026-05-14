Комаров о защитниках «Ак Барса»: «Четыре шайбы из пяти - это здорово»

Фото: ak-bars.ru

Обладатель Кубка Гагарина Никита Комаров оценил игру защитников «Ак Барса» во втором матче финала плей-офф КХЛ против «Локомотива», а также прокомментировал игру обеих команд.

«Если говорить про игру защитников «Ак Барса», то четыре шайбы из пяти — это здорово. Нападающие молчат? Они ещё скажут своё слово. Хорошо, когда в команде есть лидеры, которые могут передавать эстафету.

Считаю, «Ак Барс» действовал более организованно, с хорошим контролем шайбы и нацеленностью на ворота. «Локомотив», в свою очередь, плохо начал, плюс ярославцев ещё и подводит дисциплина», – сказал Комаров Metaraitings.

Также экс-форвард КХЛ добавил, что все самое интересное в серии еще впереди.

Накануне «ак Барс» одержал победу с крупным счетом (5:1) над «Локомотивом» в рамках финала Кубка Гагарина в Ярославле.

Следующие два матча между соперниками пройдут в Казани 15 и 17 мая.