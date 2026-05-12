Комаров о серии «Ак Барса» против «Локомотива»: «Это головная боль тренерского штаба Казани»

Обладатель Кубка Гагарина Никита Комаров прокомментировал стартовую встречу финала плей-офф КХЛ в исполнении «Ак Барса» против «Локомотива» в Ярославле, а также поделился мнением, что нужно сделать тренерскому штабу казанцев, чтобы победить ярославцев во второй игре .

– Пожалуй, для «Ак Барса» весь второй период стал фатальным. Допустили ошибки, не воспользовались большинством, чтобы подровнять игру вовремя. Далее невынужденное удаление и уже 0:3. После этого «Локомотив» в очередной раз продемонстрировал высокий класс.

– Какой бы план «Ак Барсу» посоветовали на следующую игру?

– На данном этапе это головная боль тренерского штаба Казани. Нужно выжимать максимум, имея преимущество на точке вбрасывания и в других аспектах игры, чтобы победить Ярославль. Второй матч финальной серии состоится 13 мая в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени, – сказал Комаров Metaraitings.

