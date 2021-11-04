Комаров: Народное единство — надежная опора для развития и прославления России

Издавна сила России находилась в единстве и согласии народов, проживающих в ней. Со времен Минина и Пожарского и до наших дней, несмотря на серьезные изменения в жизни, жители России радуются общим победам и совместно преодолевают трудности. Об этом в поздравлении по случаю Дня народного единства сообщил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Приволжский федеральный округ — надежная опора нашей большой страны. Жители округа занимаются научными исследованиями, развивают промышленность, сельское хозяйство и бизнес, растят и учат детей. У народов, живущих в ПФО, могут быть разные взгляды и традиции, и при этом мы знаем — Родина у нас одна, гордимся тем, что мы граждане великой страны», — говорится в телеграмме полномочного представителя.

Он подчеркнул, что народное единство и историческое наследие и в дальнейшем будут надежной опорой для развития и прославления Отечества.

В заключение Комаров пожелал жителям Приволжского федерального округа и всем россиянам крепкого здоровья, оптимизма и успехов.