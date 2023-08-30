Комаров на встрече с Решетниковым назвал перспективные направления для развития ПФО

К наиболее перспективным направлениям развития экономики ПФО относятся автомобилестроение, нефтехимия, оборонно-промышленный комплекс и туризм. Об этом полпред Президента в ПФО Игорь Комаров заявил на встрече с министром экономики России Максимом Решетниковым, которая прошла в Нижнем Новгороде. Они обсудили социально-экономическое положение округа и подходы, которые будут использоваться для дальнейшего развития регионов, сообщает пресс-служба полпреда.

По итогам первого полугодия рост производства регионов округа составил 6% – это выше, чем в среднем по России. Так, в Татарстане объем валового регионального продукта составил 1 811,3 млрд рублей, или 104,4% к уровню прошлого года. Индекс промпроизводства в республике – 103,1% к уровню 2022 года, объем отгруженной продукции – 2 120,8 млрд рублей.

Татарстан по объему промышленного производства занимает пятое место в рэнкинге среди других регионов страны и первое – в ПФО.

Решетников подчеркнул, что развитие реального сектора обеспечивает округу доходную базу и рост инвестиций. «По второму полугодию мы тоже ожидаем сильных результатов. Это, конечно, связано с теми усилиями, которые здесь на местах прилагаются вашей командой, губернаторами, по улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционного стандарта», – сказал министр.

Регионы ПФО сегодня пользуются созданными по поручению Президента России Владимира Путина инструментами для поддержки инвестиций, добавил Решетников, напомнив о заключении 13 соглашений почти на полтриллиона рублей.

Социально-экономическая ситуация в округе стабильная, что подтверждает успешную адаптацию к новым условиям, отметил Комаров. «Округ развивается динамично, показатели у него хорошие, лучше, чем средние по России по вводу жилья, сельскому хозяйству, по другим основным показателям, – отметил полпред. – Важно, что мы смотрим на обратную связь с людьми, на оценки, как меняется экономика. Сегодня округ находится в тройке лучших в РФ».

Напомним, накануне Комаров приезжал в Татарстан для участия в пленарном заседании второго Казанского глобального молодежного саммита.