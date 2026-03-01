Комаров – Минниханову: Во многом благодаря вам были реализованы многие преобразования
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с днем рождения.
«Профессионал высочайшего уровня, искренне преданный Родине и народу руководитель, вы вносите серьезный личный вклад в решение задач государственной важности. Во многом благодаря вам были инициированы и реализованы многие преобразования в социально-экономической сфере Татарстана, в укреплении взаимовыгодных отношений республики с зарубежными партнерами», – заметил полпред.
«Татарстан расцветает, привлекает инвестиции, становится красивее, комфортнее, интереснее, задает инновационные и технологические тренды всей нашей большой стране», – подчеркнул он.
«Сегодня, когда Российская Федерация ведет специальную военную операцию, бойцы республики вместе с волонтерами приближают нашу общую победу, и руководство Татарстана поддерживает солдат, офицеров и их семьи», – добавил полпред.
«Искренне желаю вам, Рустам Нургалиевич, энергии и новых успехов в работе на благо жителей Татарстана и нашего многонационального Отечества!» – заключил Игорь Комаров.