Комаров и Чернышенко обсудили научно-технологический потенциал регионов ПФО

Развитие научно-технологического направления в регионах Приволжского федерального округа обсуждалось на совете, проведенном в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководители федеральных ведомств, представители Совфеда, региональных органов власти, общественных организаций. Кроме того, к работе совета присоединился участник программы «Время Героев», подшефный полномочного представителя главы государства Александр Тихонов.

Комаров напомнил, что технологическое лидерство помогает обеспечить безопасность и развитие России. По указу Президента Владимира Путина его достижение включено в число национальных целей развития на период до 2030 года, а также на перспективу до 2036-го. Кроме того, в стране действует концепция технологического развития до 2030 года, утверждена Стратегия научно-технологического развития, определены приоритетные направления НТР и перечень важнейших наукоемких технологий.

Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, развитие системы научно-технологического развития должно основываться на тесном сотрудничестве органов власти, научных организаций и реального сектора экономики. С этой целью в 80 субъектах Федерации появилась должность руководителя по научно-технологическому развитию, а в 20 регионах проводится эксперимент по разработке региональных государственных программ в сфере НТР, семь из них находятся в Приволжском федеральном округе.

Благодаря федеральным инструментам поддержки в ПФО строятся четыре современных кампуса, открыты 13 передовых инженерных школ, исследованиями занимаются в 120 молодежных лабораториях. Усилия науки, бизнеса и государства в этом направлении выстраивают четыре научно-образовательных центра мирового уровня.

По созданным кластерам «Профессионалитета» Приволжской федеральный округ занимает первое место. Здесь открыто 99 кластеров по 19 отраслям. Чтобы развить успех, важно сформировать на системной основе механизмы взаимодействия между регионами и Российской академией наук, уверен полномочный представитель Президента.

На достижение этой цели работают и сами регионы — в тридцатке лучших по НТР оказалась половина регионов Приволжья. Внутренние затраты субъектов на проведение исследований стабильно превышают среднероссийские. Так, к примеру, в 2019-2022 годах они составляли в среднем 1,3% к ВРП в сравнении с 1% по стране. Также опережают регионы ПФО и федеральный показатель по удельному весу организаций, которые внедряют технологические инновации: их доля составляет примерно одну треть (ПФО — 27,8%, РФ — 22,8%).

О повышении доступности образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» на совете ПФО рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Также о развитии потенциала НТР рассказали глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Также 7 августа Игорь Комаров встретился с высшими должностными лицами регионов Приволжского федерального округа.