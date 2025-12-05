Комаров: До конца 2026 года регионам ПФО нужно определить задачи по местному управлению
До конца 2026 года нужно определить четкий список задач, которые будут выполняться на том или ином уровне местного управления. Об этом заявил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров на 78-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа.
«Как отметил Президент РФ Владимир Путин, местный уровень – это самый сложный участок в системе управления. Его эффективная организация требует согласованных усилий всех уровней власти и активного участия гражданского общества. От доверия и удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления во многом зависит уровень их социального самочувствия», – сказал он.
Комаров привел данные соцопросов, согласно которым в Приволжском федеральном округе работу местных властей положительно оценивают 48,6% жителей, что соответствует общероссийскому уровню.
«Лучшие результаты – в Татарстане, Оренбургской и Пензенской областях. Важно, что за год в целом по округу этот показатель вырос на 6,5%. Несмотря на хорошую динамику, доля негативных оценок остается высокой. Это значит, что еще есть резервы для совершенствования управленческих подходов на местном уровне», – подчеркнул он.
Полпред напомнил, что в июне этого года вступил в силу федеральный закон. Документ закрепил ряд значимых изменений в системе организации муниципального управления. Одно из них касается расширения использования одноуровневой модели местного самоуправления с возможностью сохранения двухуровневой, отметил он.