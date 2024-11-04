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Комаров: День народного единства — символ любви к родной земле
Полномочный представитель Президента России Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем народного единства.
«Этот праздник — символ нашей любви к родной земле. Веками сплоченность и солидарность, дружба и взаимовыручка, вера в добро и в историческую правду строили и развивали нашу большую страну, нашу Родину — великую Россию», — заявил Комаров.
«Общие ценности скрепляют наше многонациональное государство и сегодня. В этом наша сила. И сейчас, когда идет специальная военная операция, помнить об этом особенно важно. Благодарю тех жителей ПФО, кто вносит свой вклад в укрепление нашей Родины и установление мира», — добавил полпред.
В завершение своего поздравления Игорь Комаров пожелал жителям Приволжья «крепкого здоровья, стойкости и взаимопонимания».
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