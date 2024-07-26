Комаров: Более 20% участников программы «Время Героев» представляют регионы ПФО

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который стал наставником программы «Время Героев», инициированной главой государства Владимиром Путиным, встретился со своим подопечным – полковником Александром Тихоновым, участником данной программы. Встреча прошла 25 июля 2024 года в Нижнем Новгороде.

«Инициатива нашего Президента своевременна и справедлива. В образовательной программе принимают участие 83 военнослужащих – участника спецоперации, и они прошли строгий отбор. Более 20% участников программы представляют регионы Приволжского федерального округа. Для меня большая честь быть вашим наставником», – сказал Игорь Комаров, чьи слова приводит его пресс-служба.

Полковник Александр Тихонов – уроженец села Яльчики Чувашской Республики – с первых дней начала СВО был на передовых позициях. За успешное выполнение боевых задач награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества. Все три брата Тихоновы – участники спецоперации.

Программа «Время Героев» реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС – Президентской академией на базе Мастерской управления «Сенеж». Благодаря этой программе участники СВО пройдут обучение и получат практический опыт государственного управления для последующей работы в структурах госвласти и госкорпорациях. В февральском Послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин подчеркнул, что именно те, кто доказал преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах.

«Для меня „Время Героев“ – это возможность попробовать себя в другой сфере деятельности и внести вклад в развитие своей страны», – сказал полковник Александр Тихонов полномочному представителю.

Полпред Президента России в ПФО, являясь наставником участника программы «Время Героев», будет помогать Александру Тихонову в ходе стажировки, что позволит определить интересующее направление государственной гражданской службы.

Полковник Александр Тихонов уже посетил Оренбургскую область, где принял участие в работе совещания по общественно-политическому развитию региона под руководством полномочного представителя Президента России Игоря Комарова, и побывал в первом в России президентском кадетском училище, Военном учебном центре при Оренбургском госуниверситете и ознакомился с работой Приемной Главы государства. Впереди у Александра Тихонова – стажировка в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде.