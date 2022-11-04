Комаров: Без подлинного единения невозможно существование российского государства

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил россиян с Днем народного единства.

«В этот день — символ национального согласия и сплочения — мы отдаем долг памяти героическому прошлому Отечества, вспоминаем и благодарим наших героев», — говорится в поздравлении.

Комаров подчеркнул, что, как это было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, без подлинного единения невозможно существование и дальнейшее развитие российского государства.

«И мы видим, что жители нашего округа действительно сплотились, помогают бойцам отстаивать интересы Родины», — отметил полпред.

Он пожелал гражданам крепости духа, стойкости и веры в светлое будущее России.

Ранее с Днем народного единства татарстанцев поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.