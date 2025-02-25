Комаров анонсировал новый проект для работающей молодежи «МолоТ»

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Реализуемый в Приволжье общественный проект «МолоТ» станет первой в России масштабной инициативой подобного формата, ориентированной на рабочую молодежь. Об этом заявил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров на заседании совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

На мероприятии обсуждались планы дальнейшей реализации молодежной политики в ПФО, в том числе в рамках окружных общественных проектов, сообщает пресс-служба полпреда.

Игорь Комаров заметил, что эта деятельность направлена на решение задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в округе воплощаются в жизнь 13 общественных проектов, которые создают стимулы для развития и самореализации детей и молодежи, помогают решать социальные вопросы. В прошлом, 2024 году в окружных проектах приняли участие более 384 тыс. молодых людей изо всех 14 регионов округа.

«Главное новшество 2025 года – новый общественный проект для работающей молодежи «МолоТ». Проект объединит команды предприятий реального сектора, которые будут соревноваться в популярных у молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах», – заметил полпред.

«В этом году окружной финал пройдет в Пермском крае, так как Пермь стала молодежной столицей России. Считаем, что такой проект необходим: кроме материальных стимулов, нужно и общественное признание, и мотивация личностного роста», – уточнил он.

По словам полпреда, необходимо, чтобы при реализации общественных проектов присутствовала обратная связь с молодежью. Инициативы должны отвечать реальным потребностям молодых людей и своевременно корректироваться с учетом запросов времени.

«Учитывая интерес ребят к сверстникам из дружественных стран, в 2025 году будет расширяться география: ежегодно приезжают команды из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, в 2024 году впервые добавились представители Кыргызстана. Регулярно участвуют команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области», – добавил Комаров.

Он также напомнил, что Владимир Путин на недавнем совещании по развитию беспилотных авиационных систем в Самаре вновь указал на перспективность и значимость этой сферы. «Учитывая задачи, поставленные Президентом, и перспективы развития этого направления, мы включили соревнования по пилотированию и программированию беспилотных летательных аппаратов в Интеллектуальную олимпиаду ПФО», – добавил полпред.

Во всех окружных общественных проектах будет учтен тот момент, что они проводятся в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества.