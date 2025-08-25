Команды вузов Татарстана приглашают к участию во Всероссийском конкурсе Обществa «Знание»

Регистрацию на Всероссийский конкурс команд вузов 21 августа запустило Общество «Знание» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Прием заявок продлится до 1 октября. В ходе конкурса будут оценены лучшие практики и форматы работы команд по реализации молодежной политики в вузах в нескольких номинациях.

Проект нацелен на выявление эффективных команд проректоров вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. К участию приглашаются команды высших учебных заведений численностью от двух до пятнадцати человек.

О запуске конкурса объявила в Национальном центре «Россия» заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова в рамках Рабочего совещания «Ключевые векторы и задачи на 2025-2026 учебный год» с проректорами по молодежной политике и воспитательной деятельности.

«Наши совместные проекты с Обществом "Знание" традиционно устремлены в будущее. Эти инициативы направлены на подготовку мотивированных профессионалов, которые обладают уникальным опытом. А также пониманием того, что действительно важно для формирования у молодежи крепкого ценностного каркаса, патриотизма, гражданской ответственности и социальной активности»,– рассказала Ольга Петрова.

«В этом конкурсе представлены номинации, которые отражают главные векторы развития экосистемы молодежной политики страны. Уверена, что претендентов на победу ждет по-хорошему напряженная борьба внутри номинаций, потому что у нашего проректорского сообщества очень много действительно сильных инициатив в разных сферах», – добавила она.

Конкурс включает семь основных номинаций:

«Патриотическое воспитание и единство народов России»;

«Спорт и туризм»;

«Медиа и творчество»;

«Добровольчество и экология»;

«Молодые семьи и социальная сфера»;

«Профориентационная работа и работа с выпускниками»;

«Просветительская деятельность» для участников, набравших наивысший балл по одноименному критерию.

Дополнительно учреждена специальная номинация – «Самая молодежная команда мечты» – для команды с лучшей корпоративной культурой.

До 1 октября команды образовательных организаций высшего образования могут подать одну заявку не более чем на три номинации на платформе Общества «Знание». Подробная информация о каждом направлении представлена в Положении о конкурсе.

«Университеты сегодня – это не только про науку и образование, но и про воспитание, передачу молодым людям ценностей. Этой работой ежедневно занимаются проректоры и их команды, и в рамках конкурса мы хотим выявить лучшие практики, создать систему обмена опытом. Уверен, что наш проект найдет широкий отклик и станет точкой роста для университетских команд по всей стране», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Каждой команде необходимо подать заявку в соответствии с численностью студентов своего вуза. Для головных учебных заведений выделены три категории: первая – от 9 тыс. человек и более, вторая – от 4 до 9 тыс., третья – от 100 до 4 тыс. Для филиалов предусмотрены две группы: первая – от 1,5 тыс. студентов, вторая – от 100 до 1,5 тыс.

После приема заявок проекты ждет этап валидации. Затем эксперты конкурса оценят их по ключевым критериям, среди них – грантовая поддержка, использование средств, организация мероприятий и повышение квалификации.

Комиссия также рассмотрит каждую работу на качество партнерских связей, уровень инфраструктуры, информационную активность, достижения, корпоративную культуру и просветительскую деятельность вуза. После оценки всех критериев будет сформирован шорт-лист из 110 команд, которым предстоит очная защита проектов в вузах.

Финальные испытания и подведение итогов состоятся на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ.