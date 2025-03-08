Команды Татарстана выиграли золото и бронзу в спринте на чемпионата России в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представители первой команды Татарстана Александр Большунов и Савелий Коростелев стали победителями командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в эти дни в Казани. В финальном забеге они преодолели дистанцию за 15.23,4.

Команда Татарстан-2, в котороую входят Сергей Ардашев и Сергей Забалуев стали бронзовыми призерами. Их отставание составляет 1.2 секунды.

Вторыми пришли представители команды Санкт-Петербург-2 Андрей Парфенов и Андрей Краснов.

Так выглядит итоговый список призеров и остальных участников спринта среди мужчин на чемпионате России – 2025 в Казани

Татарстан-1 (Александр Большунов, Савелий Коростелев) — 15.23,4.

Санкт-Петербург-2 (Андрей Парфенов, Андрей Краснов) — отставание 0,5.

Татарстан-2 (Сергей Ардашев, Сергей Забалуев) +1,2.

Тюменская область — 1 (Александр Терентьев, Артем Мальцев) +4,9.

Татарстан-3 (Сергей Волков, Денис Филимонов) +7,7.