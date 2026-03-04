Команды РТ Ардашева и Большунова взяли медали в спринте на ЧР в Сахалине

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

В рамках мужского командного спринта классическим стилем две команды из Татарстана взяли медали во время чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Сборная РТ в составе с Сергеем Ардашевым и Владиславом Осиповым завоевали «золото», команда Александра Большунова и Ивана Горбунова – «бронзу». Второе место в рамках спринта в «классике» заняли спортсмены Тюменской области – Алексей Червоткин и Александр Терентьев.

Ранее в женской гонке классического спринта бронзовые медали в командном турнире также заняли спортсменки из Татарстана: Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лидия Горбунова и Эльвина Альтапова.

Чемпионат России-2026 по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске на лыжном комплексе «Триумф» с 25 февраля по 8 марта.