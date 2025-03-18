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На главную ТИ-Спорт 18 марта 2025 18:41

«Команды Рахимова всегда умели терпеть». Радимов - об игре «Рубина» с «Пари НН»

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«Команды Рахимова всегда умели терпеть». Радимов - об игре «Рубина» с «Пари НН»
фото: rubin-kazan.ru

Бывший футболист Владислав Радимов поделился мнением о матче «Рубина» с «Пари НН» (1:0) в рамках РПЛ.

По его словам, игра шла на истощение, где сильнее оказался «Рубин», поскольку команды под руководством Рашида Рахимова всегда были крепкими.

«Здесь была игра из серии «кто кого перетерпит». Повезло в какой-то момент больше «Рубину», но это и отражает работу Рахимова. Его команды всегда умели терпеть. А здесь сказалось качество, фактор своего поля. Вот и все. Ну и Зотов оказался в нужном месте в нужное время и переправил мяч в ворота. Это вся разница. А так обе команды терпели, никто не хотел совершить ошибку», – передает слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Рубин» после победы в игре с «Пари НН» сумел подняться на седьмое место. В следующем матче казанцы сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.

#фк рубин #футбол #премьер-лига #спорт
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