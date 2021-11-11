Команды предприятий со всей РТ поборются за выход на Гала-концерт фестиваля «Наше время»

В Концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма пройдет суперфинал IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман».

12 ноября состоятся прослушивания номеров в номинациях «Визитка-презентация» и «Музыкальное направление», а 13 ноября — в категориях «Минута славы» и «Танцевальное направление».

Впервые торжественная церемония награждения и объявление участников Гала-концерта в КРК «Пирамида» пройдет на площадке арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Церемония будет проведена 13 ноября после прослушиваний.

Жесточайший отбор на зональных этапах прошли команды предприятий и организаций со всего Татарстана. Среди них — творческие коллективы филиала АО «Татэнерго» — Заинской ГРЭС, Чистопольской Центральной районной больницы, АО «Транснефть-Прикамье», Объединенной металлургической компании — Филиала акционерного общества «Выксунский металлургический завод» в г. Альметьевске, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Казанский авиационный завод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», ОО «Первичная профсоюзная организация «Казаньоргсинтез» Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности, ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Казанский электротехнический завод» и другие.

Команды, прошедшие зональные этапы проекта, поборются за обладание Гран-при, Кубок Президента Татарстана, а также денежную премию в размере 500 тыс. рублей. Команда спецприза «Герои нашего времени» получит кубок и денежную премию в размере 300 тыс. рублей. Имена победителей станут известны на Гала-концерте, который состоится 15 ноября в КРК «Пирамида».