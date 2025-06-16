«Команды от этого страдают» - наставник «ПСЖ» Энрике раскритиковал формат клубного ЧМ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике раскритиковал формат проведения матчей на текущем клубном чемпионате мира, проходящем в США.

Игра между парижанами и мадридским «Атлетико» началась в 12:00 по местному времени.

«Матч явно прошел под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», – цитирует Энрике Marca.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля.