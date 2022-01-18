Команды из Татарстана претендуют на борьбу в центральных лигах Международного союза КВН

Название команд — победителей первого тура Международного фестиваля «КиВиН-2022» озвучат сегодня в Сочи. Татарстан здесь представляют сразу четыре команды: «Ингеборга Дапкунайте», «Без разницы», «Гагарин» и «Рамазан». Об этом сообщил директор КВН Татарстана Евгений Курышев.

«Мы привезли наши команды, чтобы показать их редакторам АМИК. Они уже видели ребят на репетициях, но многое будет зависеть от самого выступления. Именно в Сочи решается дальнейшая судьба команды на новый творческий год», — рассказал Курышев.

Республиканское движение КВН, по его словам, снова переживает обновление.

«В настоящее время происходит омоложение клуба и движения в республике. Этому предшествовал очень тяжелый пандемийный год: не все смогли принять участие в турнирах, нельзя было проводить мероприятия, было как-то скомкано. Надеюсь, в этом году мы сможем все это преодолеть», — отметил директор КВН РТ.

Уже 3 февраля в Казани пройдет фестиваль «Юниор-лиги» для школьных команд, а 21 февраля — большой республиканский фестиваль, по итогам которых будут понятны новые стартовые возможности для команд нашей республики.

Ну а в Сочи прошедших во второй тур назовут уже сегодня вечером. Именно во втором туре команды распределят по лигам. По словам представителей клуба, задача-минимум — попадание одной команды в первую лигу Международного союза КВН, задача-максимум — включение трех команд в центральные лиги. Окончательные итоги фестиваля будут названы 22 января.