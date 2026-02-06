Команды из Татарстана заняли весь пьедестал на турнире по робототехнике

Все три призовых места на соревнованиях «Лига боевых роботов» завоевали команды из Республики Татарстан. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Отмечается, что проведение подобных соревнований отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Турнир прошел в рамках фестиваля робототехники «Калашников-Технофест», который состоялся в Ижевске. Победителем соревнований стала команда Destructor – sinus. Второе место занял коллектив «Деревенские пацаны», третье – команда Destructor – dabl.

Команды, занявшие первое и третье места, представляют ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“». Серебряные призеры – команда частных разработчиков из поселка городского типа Джалиль. Вес каждого робота, участвовавшего в поединках, не превышал 1,5 кг.