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Команды из стран БРИКС соберутся на проекте «Кино за 7 дней» в Казани
Молодежные команды из стран БРИКС станут участниками международного проекта «Кино за 7 дней» в Казани. Об этом со ссылкой на Минкульт Татарстана сообщает ТАСС.
«Также есть еще большой проект „Кино за 7 дней“. На нем 10 молодежных команд из разных стран создают короткометражные фильмы, потом картины объединяют в альманах и запускают в прокат», — рассказали о мероприятии в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что молодые режиссеры смогут принять участие в проекте очно или в формате онлайн.
«Кино за 7 дней» организуется в Казани с 2019 года. Проект нацелен на развитие кинематографа, в том числе создание совместных молодежных проектов, предполагает привлечение иностранных специалистов, укрепление связей между участниками из разных стран.
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