Команды из 23 регионов обучили в Центре кадрового потенциала туристской отрасли в РТ

За 2024 год в Центре кадрового потенциала туристской отрасли в Казани прошли обучение команды из 23 регионов России. Об этом на форуме «Travel Hub. Путешествуй!» в Санкт-Петербурге сообщила директор Института дополнительного образования Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Эльвира Румянцева.

Объект был создан в прошлом году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уже в 2023-м в программе профессиональной переподготовки региональных команд «Управление развитием туристских территорий: проектный подход» приняли специалисты из трех субъектов Федерации, в 2024-м – 23.

В следующем году работа продолжится. Так, специалистов продолжат переобучать по программе «Формирование взаимосвязанных региональных туристических продуктов». Также доступны курсы повышения квалификации «Маркетинговая стратегия продвижения туристского региона», «Мастер-план туристской территории», «Программа запуска средств размещения туристской территории», «Взаимодействие государственных органов, институтов развития и частных инвесторов» и «Построение системы адаптации и обучения линейного персонала отеля».

Финансирование программ осуществляется за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Занятия для участников проходят бесплатно.