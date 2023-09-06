news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил о сложной обстановке на трех направлениях
Скопировать ссылку
Генерал-полковник Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, сообщил о том, что на трех направлениях обстановка сложная, сообщает ТАСС.
По его словам, сложной остается оперативная обстановка на восточных направлениях. Речь идет об артемовском, купянском и краснолиманском.
Сырский в свете данных обстоятельств приказал обеспечить надежную оборону и не допускать потерь занятых рубежей.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2