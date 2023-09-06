Командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил о сложной обстановке на трех направлениях

Генерал-полковник Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, сообщил о том, что на трех направлениях обстановка сложная, сообщает ТАСС.

По его словам, сложной остается оперативная обстановка на восточных направлениях. Речь идет об артемовском, купянском и краснолиманском.

Сырский в свете данных обстоятельств приказал обеспечить надежную оборону и не допускать потерь занятых рубежей.