Командующий Кобылаш: Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ

Подготовка летчиков Дальней авиации ВКС в 2023 году будет сфокусирована на совершенствовании навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений. Об этом рассказал командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, говорится в телеграм-канале Минобороны РФ.

Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-160 в рамках спецоперации принимают участие в нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения, — рассказал Кобылаш. — Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия».

Среди других ключевых задач — формирование высокого уровня «морально-политического и психологического состояния личного состава», совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественная подготовка органов военного управления.

«Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции, что является главной особенностью их выполнения в грядущем году», — заявил генерал-лейтенант.