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СВО 30 января 2024 15:34

Вслед за братьями и сыновьями: 12 нижнекамцев отправились на контрактную службу

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Вслед за братьями и сыновьями: 12 нижнекамцев отправились на контрактную службу
Фото: Надежда Багаутдинова

12 человек проводили сегодня на контрактную службу из Нижнекамского района. Отправка проходила от здания военкомата, где перед добровольцами по традиции выступили военком города и района, священнослужители. Отдельно к мужчинам обратился глава сухаревского сельского поселения Ришат Галимов.

«Берегите себя, вас ждут дома. И мы ждем вас с победой», — напутствовал глава поселения.

Фото: Надежда Багаутдинова

Ришат Галимов не смог пропустить эти проводы, так как на контрактную службу отправились двое его односельчан.

По его словам, в деревнях все живут как одна большая семья. «Сегодня Саша и Сергей поехали продолжать дело своего брата <...>. Они приедут с победой, мы очень на это надеемся. Поэтому спасибо ребятам, что они осознанно выбрали этот путь», — сказал он.

Фото: Надежда Багаутдинова

Провожали военных десятки людей. «Пойду и всё, говорит. Его слова: «Кто, если не мы <...>», — расскала нижнекамка о решении своего супруга.

Мария проводила мужа, который решил ехать вслед за сыном, уже служащим в зоне СВО больше года. Всего в семье пятеро детей.

«У меня, честно говоря, чувство гордости за мужа, что он принял такое решение, непростое решение. Все равно уже возраст немолодой, чтоб пойти и поддержать своего сына, который тоже там», — поделилась женщина.

Фото: Надежда Багаутдинова

С напутствием перед добровольцами выступил участник боевых действий в зоне СВО, сержант воздушно-десантных войск.

«Противник применяет все новые и новые методы ведения боевых действий, у вас глаза буквально должны быть на затылке и трезвый, холодный ум», — напутствовал боец.

Фото: Надежда Багаутдинова

Военком Газинур Ситдиков отметил, что военные отправляются в Казань, а затем будут расформированы по воинским частям.

За три отправки с начала года на военную службу по контракту отбыли более 20 человек. За весь же прошлый год их было более 400.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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#служба по контракту
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