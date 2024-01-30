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Вслед за братьями и сыновьями: 12 нижнекамцев отправились на контрактную службу
12 человек проводили сегодня на контрактную службу из Нижнекамского района. Отправка проходила от здания военкомата, где перед добровольцами по традиции выступили военком города и района, священнослужители. Отдельно к мужчинам обратился глава сухаревского сельского поселения Ришат Галимов.
«Берегите себя, вас ждут дома. И мы ждем вас с победой», — напутствовал глава поселения.
Ришат Галимов не смог пропустить эти проводы, так как на контрактную службу отправились двое его односельчан.
По его словам, в деревнях все живут как одна большая семья. «Сегодня Саша и Сергей поехали продолжать дело своего брата <...>. Они приедут с победой, мы очень на это надеемся. Поэтому спасибо ребятам, что они осознанно выбрали этот путь», — сказал он.
Провожали военных десятки людей. «Пойду и всё, говорит. Его слова: «Кто, если не мы <...>», — расскала нижнекамка о решении своего супруга.
Мария проводила мужа, который решил ехать вслед за сыном, уже служащим в зоне СВО больше года. Всего в семье пятеро детей.
«У меня, честно говоря, чувство гордости за мужа, что он принял такое решение, непростое решение. Все равно уже возраст немолодой, чтоб пойти и поддержать своего сына, который тоже там», — поделилась женщина.
С напутствием перед добровольцами выступил участник боевых действий в зоне СВО, сержант воздушно-десантных войск.
«Противник применяет все новые и новые методы ведения боевых действий, у вас глаза буквально должны быть на затылке и трезвый, холодный ум», — напутствовал боец.
Военком Газинур Ситдиков отметил, что военные отправляются в Казань, а затем будут расформированы по воинским частям.
За три отправки с начала года на военную службу по контракту отбыли более 20 человек. За весь же прошлый год их было более 400.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
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