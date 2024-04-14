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Командование ВСУ начало проверки в 67-й бригаде из-за неудач под Часовым Яром
На Украине начались проверки после неудач под Часовым Яром. Внимание командования ВСУ обращено на 67-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится на этом направлении. Об этом сообщает «Украинская правда».
В издании сообщили, что командиров и боевиков, которые считались костяком подразделения, начали перебрасывать на другие направления. Сейчас в бригаде работают «многочисленные комиссии». Причиной пристального внимания стало недовольство из-за «проседания» под Часовым Яром.
Кроме того, серьезные перестановки могут связаны с изначальным составом бригады, в которую входили боевики без воинских званий. Не имея возможности встать в ее руководстве, они сохраняли определенную автономию от армейского командования. С приходом нового главкома ВСУ Александра Сырского от них потребовали выполнения функций, соответствующих их должности, что было встречено без энтузиазма.
С учетом непростой обстановки в районе Часова Яра было принято решение о переформатировании подразделения.
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