Командно-штабные учения МЧС проходят в Спасском районе Татарстана

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В Спасском районе Татарстана прошел первый день командно-штабных учений для проверки готовности органов управления и сил Спасского звена территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ. Оценивали ход учений врио министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Андрей Орлов и его заместитель Дмитрий Перфилов.

«Учения прошли организованно. Органы управления и силы Спасского звена ТП РСЧС показали слаженную работу, четко и в срок выполнили все поставленные задачи. Видно, что люди подготовлены, техника в готовности, взаимодействие между службами налажено», – отметил Андрей Орлов.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На первом этапе учений отрабатывались действия по приведению органов управления в различные режимы функционирования при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По легенде, ранним утром поступило сообщение об обрушении котельной, что оставило без отопления около 6 000 человек. Наблюдатели проверяли действия участников по оповещению руководства района, диспетчерских служб и сил постоянной готовности. Также в рамках практических мероприятий состоялся переезд на натурный участок, где был продемонстрирован запуск передвижной блочно-модульной котельной.

Второй вводной стало сообщение о ДТП с участием легкового и грузового автомобилей с двумя пострадавшими, один из которых погиб в заблокированной машине. Участники учений отрабатывали действия по оцеплению места происшествия, проведению аварийно-спасательных работ, оказанию первой помощи, освобождению проезжей части и взаимодействию с различными службами.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На третьем этапе учения проходили на территории техникума, где возникли сразу несколько очагов возгораний. Здесь проверялись действия по эвакуации персонала и учащихся, оказанию первой помощи, работе психологов, взаимодействию служб и представлению донесений в вышестоящие органы.

Учения будут продолжены завтра. Планируется отработать вопросы взаимодействия районных органов управления и сил гражданской обороны.