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Общество 7 декабря 2024 12:56

Командиру танкового батальона «Казань» досрочно присвоили звание майора

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Командиру танкового батальона «Казань» досрочно присвоили звание майора

Уроженцу Татарстана, выпускнику казанского танкового училища, кавалеру трех орденов «Мужества», командиру танкового батальона «Казань» с позывным «Казань» приказом Минобороны РФ было досрочно присвоено звание майора.

Героя СВО с присвоением очередного звания поздравила член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова, которая неоднократно принимала участие в организации гуманитарной помощи в зону СВО, в том числе и батальону «Казань».

«От всего сердца поздравляю командира батальона Казань гвардейского 291-го полка с внеочередным присвоением воинского звания майора. Горжусь и восхищаюсь стойкостью и отвагой молодых людей, выпускников казанского танкового училища, которые в сложный для России момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий», - поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Так же она отметила, что данное награждение очень символично. потому что награды и звания получают внуки и правнуки достойных победителей Великой Отечественной войны, юбилей Победы в которой вся страна будет отмечать в следующем году.

«Знакома с этим подразделением уже давно. Всячески помогаем нашим войнам гуманитарными грузами, вещами, которые необходимы на передовой. В данный момент, в канун Нового года мы тоже готовим очередной груз чтобы ребятам было комфортнее выполнять боевые задачи. Хочу им пожелать скорейшей победы, и чтобы они всегда помнили о том, что здесь их очень любят и ждут», - подчеркнула Ольга Павлова.

#военнослужащие #Татарстан #Казань #присвоение звания
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