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Командиру полевой кухни в Лисичанске Рустаму Гатину вручили автомобиль
Челнинскому бизнесмену и волонтеру Рустаму Гатину и его команде вручили автомобиль. Машину будут использовать для доставки горячего питания жителям Лисичанска и прилегающих территорий.
«Большое спасибо хочется выразить руководству города Набережные Челны, лично Наилю Гамбаровичу Магдееву. На самом деле, он (автомобиль — прим. Т-и) очень вовремя приобретен для нашей команды, потому что, к сожалению, автомобили ломаются, сыпятся и приходят в негодность», — прокомментировал получение подарка Рустам Гатин.
Поэтому «новый боевой друг» поможет продолжать развозить горячее питание жителям, поделился Гатин.
Водитель Ринат уже не в первый раз отвозит груз с гуманитарной помощью в новые регионы России. Его приезду радуются не только военнослужащие, но и местные жители, заявил он.
«Народ, который в Луганской, Донецкой областях, полностью за Россию, не за Украину. Радостные они. Нас встречают, наши военные машины», — убежден Ринат.
Сейчас в специальной военной операции участвуют более 2 тыс. челнинских военнослужащих, и они также чувствуют поддержку от родного города. В шефскую помощь входят вещи как для военнослужащих, так и для мирного населения новых территорий.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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