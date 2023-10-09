Командира взвода батальона «Алга» наградили медалью ордена «За заслуги перед РТ»

На деловом понедельнике в мэрии Бугульмы командира взвода татарстанского батальона «Алга» Артема Малючева наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за отвагу и мужество, проявленные во время выполнения военных и гражданских обязанностей в рамках спецоперации. Военнослужащий в настоящее время находится в краткосрочном отпуске.

«Эта высокая награда присваивается за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга в ходе проведения СВО. Наши бугульминские бойцы смело и отважно выполняют свои задачи! Гордимся!» — обратился к присутствующим Линар Закиров.

В ходе совещания высокую награду вручили и директору общества с ограниченной ответственностью «ГКС-Производство» Альберту Каримову.

Приказом министра обороны России Сергея Шойгу за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, предприниматель награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

Специальная военная операция (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин не раз выражал уверенность в достижении целей спецоперации.

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