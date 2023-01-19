Командир спецназа Росгвардии из РТ, Герой России: «Сил бороться дают подвиги сослуживцев»

Золотую Медаль Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине получил Сергей Хайрудинов – командир отряда спецназа Росгвардии, четыре года прослуживший в Татарстане. Чем запомнился Хайрудинов за годы службы в республике, выяснил «Татар-информ».

Сергею Хайрудинову присвоили звание Героя России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О том, что полковнику Росгвардии, который несколько лет служил в Татарстане, Сергею Хайрудинову присвоили звание Героя России, стало известно сразу после новогодних праздников.

В поздравительной телеграмме Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что награда вдохновит полковника на дальнейшее решение задач государственной значимости. Отметил его мужество, проявленное во время исполнения долга, и пожелал не останавливаться на достигнутых высотах.

«От души поздравляю Вас с присвоением звания Героя Российской Федерации. Рад, что Ваш самоотверженный ратный подвиг, направленный на защиту целостности страны и обеспечение ее безопасности, Ваши мужество, храбрость и верность воинскому долгу отмечены руководством нашей страны», – отметил в поздравлении Рустам Минниханов.

Сергей Хайрудинов (слева) более трех лет прослужил командиром казанского отряда специального назначения «Барс», входящего в состав Росгвардии Фото: kzn.ru

Хайрудинов за два года до СВО: «Главное, чтобы война оставалась только на рисунках»

О личности полковника Росгвардии Сергея Хайрудинова известно немного. Родился он в городе Грозный в 1981 году. Там он вырос, окончил школу, после чего отправился на военную службу. Позже Хайрудинов решил связать свою жизнь со службой в Росгвардии.

Командиром казанского отряда специального назначения «Барс», входящим в состав Росгвардии, Хайрудинов был назначен в мае 2018 года. Именно в те годы, когда он командовал отрядом спецназа, его подчиненные добились немалых успехов в службе. Военнослужащие «Барса» несут службу не только на территории Татарстана, но и выполняют свой служебный долг в горячих точках.

Военнослужащие «Барса» несут службу не только на территории Татарстана, но и выполняют свой служебный долг в горячих точках Фото: kzn.ru

За несколько лет службы в столице Татарстана СМИ не раз писали об участии полковника Хайрудинова в различных патриотических мероприятиях для детей и молодежи. Он говорил о том, что такие мероприятия повышают уровень морально-нравственного воспитания подрастающего поколения, чтобы у молодежи возникало желание служить на благо Родины и быть патриотами своей страны.

Несколько раз казанских школьников приглашали в воинскую часть на день открытых дверей. Ребятам показывали военную технику, экипировку спецназа и знакомили с бытом военнослужащих.

«Военно-патриотическое воспитание является приоритетной задачей, ведь именно с юных лет формируются качества будущих защитников Отечества и патриотов государства. Именно поэтому подобные мероприятия в нашей воинской части стали доброй традицией» – говорил тогда полковник Сергей Хайрудинов.

«Военно-патриотическое воспитание является приоритетной задачей, ведь именно с юных лет формируются качества будущих защитников» Фото: rosgvard.tatarstan.ru

При Хайрудинове спецотряд «Барс» несколько раз проводил конкурсы детских рисунков ко Дню Победы.

«Время идет, все дальше уходят от нас те страшные военные годы, но мы не забываем их. Главное, чтобы война, оставаясь на рисунках, никогда не повторилась в реальности», – говорил в одном из интервью командир отряда спецназа Росгвардии Сергей Хайрудинов. Это было всего за два года до начала специальной военной операции на Украине.

«Подвиги наших сослуживцев придают нам сил бороться дальше»

Хайрудинов и его бойцы всегда поздравляли с праздниками и юбилейными датами ветеранов Великой Отечественной войны и спецназа. В СМИ сохранились статьи о том, как Сергей Хайрудинов поздравлял с 80-летним юбилеем ветерана-блокадника Александра Сафонова, с 70-летием председателя совета ветеранов отряда «Барс», полковника в отставке Рево Хуснутдинова.

Хайрудинов и его бойцы всегда поздравляли с праздниками и юбилейными датами ветеранов Фото: rosgvard.tatarstan.ru

День гибели бойцов отряда «Барс» на Северном Кавказе стал для казанского отряда спецназовцев памятным днем. Каждый год 25 мая сотрудники Росгвардии вспоминают погибших сослуживцев и их подвиг. Тогда после проведения спецоперации в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни колонна отряда попала в засаду. Пятеро спецназовцев погибли на месте, шестой от полученных ран позднее скончался в госпитале.

«В наших сердцах навсегда останутся имена тех, кто ценой собственной жизни до конца выполнил долг перед Отечеством. Их подвиги служат нам примером сплоченности, придающим силы в борьбе с таким страшным злом, как терроризм», – отмечал командир отряда полковник Сергей Хайрудинов.

Все свои слова сегодня полковник Сергей Хайрудинов подтверждает делом: за подвиг, подробности которого пока не разглашаются, он был удостоен самого высокого звания – Героя России.

Как стало известно «Татар-информу» осенью минувшего года Хайрудинова перевели на службу в Подмосковье. За годы службы в Росгвардии Сергей Хайрудинов был удостоен множества наград, среди них такие, как Орден Мужества и Орден Дуслык.