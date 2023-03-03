Командир спецназа из РТ о том, за что получил Героя: «Выполнил задачи и сохранил людей»

Сергей Хайрудинов: «Все нас ждут, все хотят, чтобы мы туда пришли»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Командир отряда спецназа Росгвардии, полковник Сергей Хайрудинов руководил действиями подчиненных на особо опасном направлении с самого начала специальной военной операции.

Во время ожесточенных боев личный состав под его командованием неоднократно прорывал оборону противника, в результате чего освободил пять населенных пунктов и уничтожил более 300 боевиков-националистов. Бойцы захватили оружие и военную технику противника. Отряд организовал охрану маршрутов для безопасного движения воинских колонн и доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории.

«Все нас ждут, все хотят, чтобы мы туда пришли»

Почему выбрали военную профессию?

Я с детства хотел быть военным, и после окончания школы родители предложили мне пойти в военный институт. Решение было принято на семейном совете. До этого военных в семье не было. Учиться мне нравилось, поэтому учеба не отпугнула. Первые два курса я осваивался, а вот начиная с третьего уже чувствовал себя уверенно – в своей стихии. Институт я окончил с красным дипломом. Потом меня распределили на службу в бригаду внутренних войск, которая дислоцировалась в Грозном. Моя служба началась там.

Есть ли разница между теми командировками, которые были у вас раньше, и командировками в зону СВО?

Сейчас в зоне СВО боевые действия идут намного активнее, чем те, в которых я участвовал ранее. Сейчас все гораздо серьезнее. Я бы даже сравнил их с Великой Отечественной войной.

«Я, если честно, не считаю, что сделал что-то особенное. Я просто выполнял поставленные задачи и старался сохранить жизни личного состава» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В зону СВО у меня было три командировки: первая – полгода, вторая и третья по полтора месяца. Но я знаю людей, которые там находятся дольше.

Я был в Харьковской области и Луганской республике. Местное население с самого начала спецоперации встречало нас очень доброжелательно. Все нас ждут, все хотят, чтобы мы туда пришли. По крайней мере, те люди, с которыми я общался, говорят так. Никакого негатива в нашу сторону там не было. Все ждут, когда мы уже поставим точку в этом вопросе.

Расскажите, за что вас наградили званием Героя России.

Я, если честно, не считаю, что сделал что-то особенное. Я просто выполнял поставленные задачи и старался сохранить жизни личного состава. Самая сложная задача для меня была – это захват и удержание определенного плацдарма. Задачу мы тогда выполнили, благодаря этому подразделения Министерства обороны смогли выполнить свои задачи. Если не вдаваться в подробности, то шел обстрел, мы наступали и корректировали огонь артиллерии. Мы работали совместно с танками, артиллерией и авиацией – выполняли весь спектр задач.

«В начале специальной военной операции нам также удалось освободить несколько населенных пунктов: Великий Бурлук, Купянск, Балаклею, Изюм, Красный Лиман» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Говорили на родных языках, чтобы обхитрить противника»

На какие хитрости приходилось идти, чтобы обмануть противника?

Например, мы связывались друг с другом и передавали информацию на родных языках, чтобы противник не понял. Мы придумывали самые разные способы общения и передачи информации, подробностей рассказать не могу. Результатом стало то, что мы выполнили задачу.

Большинство военнослужащих ВСУ разговаривают на русском. Те, кто говорит на украинском, думают на русском, а разговаривают на мове, чтобы все видели, что они умеют это делать. Для вида.

Между подразделениями никогда не бывало разногласий. Неважно, кто это – ЧВК, бойцы «Ахмата», подразделения Министерства обороны, ДНРовцы. Всегда находили друг с другом контакт и слаженно работали. У меня появились новые друзья из разных подразделений, стараюсь быть с ними на связи. Думаю, и дальше будем работать вместе.

Бывает ли страшно при выполнении задач?

Страх есть. Я не знаю людей, у которых его нет. Главное, его преодолеть и идти дальше. Он всегда с тобой, но у тебя есть задача и ее надо выполнить. Чтобы сослуживцы не боялись идти вперед, надо показывать им личным примером. Если командир идет, за ним идет и личный состав. Все мои ребята знают, что они военнослужащие специального назначения Росгвардии, и это не просто красивые слова – это ответственность в первую очередь. Назвался спецназовцем – значит, ты должен выполнить любую поставленную задачу.

«Бойцы трепетно относятся к письмам детей, школьников и просто незнакомых людей. Так бывает приятно: приходишь, открываешь гуманитарную помощь, а там письмо. Очень приятно их читать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как родные относятся к вашей службе?

Не могу сказать, что они привыкли. Привыкнуть невозможно. Знают, что я уеду, знают, что обязательно вернусь. Родители, жена и дети переживают, но что поделать, такая у нас работа.

Бойцы трепетно относятся к письмам детей, школьников и просто незнакомых людей. Так бывает приятно: приходишь, открываешь гуманитарную помощь, а там письмо. Очень приятно их читать. Начинаешь понимать, что где-то там маленький человек и ты выполняешь задачи не из-за приказов, а для того, чтобы ему не пришлось этим заниматься.

У меня есть дочь и сын. Сына учу защищать маму, сестру и любить Родину. Думаю, каждый мужчина в стране учит этому своих детей. Напоследок хочу поделиться наставлением, которое мне когда-то дал мой старший товарищ: «Действуй аккуратно и береги людей».

«Он вдохновляет бойцов личным примером»

«Татар-информу» удалось пообщаться с сослуживцами Сергея Хайрудинова.

«Вместе с Сергеем я ходил на сдачу крапового берета. К большому сожалению, из-за перелома мне тогда не удалось его получить. А он продолжил испытание, и у него все вышло. Он очень волевой, упорный и справедливый. Он может не словами, а именно личным примером показать все», – рассказал боец.

Сослуживец Сергея Хайрудинова: «Он очень волевой, упорный и справедливый. Он может не словами, а именно личным примером все показать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Боец рассказал о командире как о храбром воине, который способен вести людей за собой.

«Я знаю со слов своих товарищей, что во время выполнения задачи он всегда был в первых рядах. Задача состояла в том, что надо было пройти определенный участок, который обстреливался минометами, снайпером и пулеметчиком. Он и личный состав смогли пройти и оттеснить врага от берега реки. Тем самым они дали нашим сослуживцам пройти на большую часть территории. Он повел себя очень достойно, он вел за собой людей, вдохновлял их», – рассказал мужчина.

Другой боец рассказал, что был с командиром в зоне СВО.

«Мы знакомы с ним давно, с 2018 года. Когда мы выполняли задачу в зоне СВО вместе с ним и уровень опасности поднялся, он взял на себя инициативу и вывел бойцов целыми и невредимыми», – рассказал военнослужащий.