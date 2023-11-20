Командир спецназа «Ахмат» записал видео с тремя солдатами ВСУ, плененными под Клещеевкой

Видео из традиционной рубрики «наши пленные» с тремя солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым российские бойцы буквально спасли жизнь, опубликовал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, украинские солдаты Александр Ищенко, Андрей Турянский и Александр Жуковский сдались в плен во время захвата позиций ВСУ на западной окраине села Клещеевка Донецкой области. В штурме участвовали бойцы «Ахмата» и 4-й бригады 2-го армейского корпуса.

Отмечается, что российским бойцам пришлось выводить пленных украинцев под огнем противника, рискуя собственными жизнями.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.