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Руc Тат
СВО 20 ноября 2023 11:24

Командир спецназа «Ахмат» записал видео с тремя солдатами ВСУ, плененными под Клещеевкой

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Видео из традиционной рубрики «наши пленные» с тремя солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым российские бойцы буквально спасли жизнь, опубликовал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, украинские солдаты Александр Ищенко, Андрей Турянский и Александр Жуковский сдались в плен во время захвата позиций ВСУ на западной окраине села Клещеевка Донецкой области. В штурме участвовали бойцы «Ахмата» и 4-й бригады 2-го армейского корпуса.

Отмечается, что российским бойцам пришлось выводить пленных украинцев под огнем противника, рискуя собственными жизнями.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#видео #спецназ Ахмат #всу украины
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