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Руc Тат
СВО 23 октября 2023 11:09

Командир спецназа «Ахмат» записал видео с плененным под Адреевкой бойцом ВСУ

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Запись с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшим в плен в районе населенного пункта Андреевка на Артемовском (Бахмутском) направлении, поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

На видео, которое попало в традиционную рубрику «Наши пленные», генерал общается с пленным Виталием Владимировичем. В разговоре украинский военнослужащий рассказал, что был насильно мобилизован и отправлен на передовую в составе 92-й бригады.

На вопрос о годности к военной службе Виталий рассказал, что перенес несколько серьезных травм, но в медкомиссии к этому отнеслись с равнодушием.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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