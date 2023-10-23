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Командир спецназа «Ахмат» записал видео с плененным под Адреевкой бойцом ВСУ
Запись с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшим в плен в районе населенного пункта Андреевка на Артемовском (Бахмутском) направлении, поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
На видео, которое попало в традиционную рубрику «Наши пленные», генерал общается с пленным Виталием Владимировичем. В разговоре украинский военнослужащий рассказал, что был насильно мобилизован и отправлен на передовую в составе 92-й бригады.
На вопрос о годности к военной службе Виталий рассказал, что перенес несколько серьезных травм, но в медкомиссии к этому отнеслись с равнодушием.
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