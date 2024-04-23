Командир спецназа «Ахмат»: В этом году враг будет разбит, нас никто и ничто не остановит

Поражение вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не за горами. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, враг будет разбит в этом году.

«После этого нас никто и ничто не остановит. Ни США, ни Европа. Мы подготовились очень хорошо. Все европейские страны уже чётко понимают, что сразиться с нами на поле брани они не в состоянии», – заявил генерал.

Также Алаудинов подчеркнул, что итогом этой компании станет ликвидация блока НАТО в сегодняшнем формате. «Страны, которые как шавки кружат вокруг США, будут пресмыкаться перед Россией и проситься к ней!», – добавил командир спецназа «Ахмат».

Комментируя информацию о выделении Белым домом Украине очередной суммы, генерал выразил уверенность, что это последняя помощь украинским формированиям, рассчитанная на итоговый «распил» перед выборами в США.

«Как известно, 2/3 выделяемых ВСУ западных средств сразу оседает там же на Западе. Сейчас всё повторится. Если даже 1/3 всё же достигнет Украины, то нужно понимать, что там нет средств даже на зарплаты. Основная часть автоматически уйдёт на задолженности по зарплатам и подобные статьи расходов», – пояснил он.

При этом Алаудинов заметил, что вместе с деньгами на Украину поступит дальнобойное вооружение, однако, исход войны это уже не изменит.