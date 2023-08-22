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Командир спецназа «Ахмат» рассказал об итогах боев за Клещеевку
Село Клещеевка под Бахмутом стало местом, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются пробить брешь в российской обороне. Об этом в своем телеграм-канале рассказал командир российского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
Он отметил, что бои за вышеупомянутый населенный пункт продолжаются в течение трех месяцев, однако успехов ВСУ так и не добились.
«Да, некоторые части населенного пункта пока в серой зоне. Противник бесперебойно бьёт по ним артиллерией. Но и мы не даем вздохнуть противнику в данных зонах. Клещеевка до сих пор находится под постоянными обстрелами», – уточнил российский генерал.
Алаудинов рассказал, что на контролируемые «Ахматом» участки враг бросал большие силы, так четыре дня назад российскими бойцами уничтожены два танка и двенадцать бронетранспортеров, большая часть из которых – Bradley М112.
«Через день было уничтожено еще три бронетранспортера. Враг из последних сил пытался пробить брешь, чтобы взять хоть какой-то населенный пункт, чтобы похвастаться», – отметил командир спецназа.
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