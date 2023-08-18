Командир спецназа «Ахмат» рассказал о помощи пленных в уничтожении техники ВСУ

Апти Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

О помощи пленных украинских военнослужащих в обнаружении и последующем уничтожении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Выдают очень полезную информацию, благодаря которой нам удалось уничтожить большое количество техники и живой силы противника. Сдавшиеся поголовно отмечают, что они боятся удара со спины», – отметил российский генерал в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что пленных могло быть гораздо больше, но противник «разносит» артиллерией собственных солдат при сдаче.

«Как и противник, так и мы в воздухе держим беспилотные летательные средства для объективного контроля событий. И как только враг видит, что его бойцы совершают действия, не согласованные с ним, сразу начинается работа артиллерии, которая не останавливается до тех пор, пока не уничтожит последнего из своих бойцов. Ситуация специфическая по жестокости», – написал Алаудинов.

Он рассказал, что за последний период «Ахмату» сдались девять штурмовиков. Все они из состава добровольцев, мобилизованных среди них нет.

«Они все добровольцы. Это не первые их штурмовые действия. Но как только они попали в маломальскую по сложности ситуацию, подняли руки и сдались», – рассказал командира спецназа.