Командир спецназа «Ахмат» рассказал, как ВСУ уничтожают мобилизованных украинцев

Апти Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

В последнее время бойцы спецназа «Ахмат» сталкиваются в бою с частями ВСУ, укомплектованными украинцами, которых принудительно мобилизовали. Об этом в своем телеграм-канале рассказал командир российского подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

«Стоит присмотреться и становится понятно, что это в основном простые украинцы, которых ловят на улицах сел и городов Украины якобы в рамках мобилизации. Закидывают их в разные вооруженные формирования и без какой-либо подготовки бросают на передовую», – рассказал генерал.

Он отметил, что сейчас уже не видно тех профессиональных бойцов, которые противостояли российским военнослужащим в начале специальной военной операции (СВО).

По словам Алаудинова, офицеры из ВСУ используют мобилизованных, как расходный материал, посылая их в самоубийственные атаки или оставляя на позициях без прикрытия. Из-за этого неподготовленные украинские солдаты пытаются по возможности сдаться в плен. Узнав об этом, ВСУ открывают по ним огонь.

«За последние пару недель наши бойцы взяли в плен около двадцати бойцов ВСУ. По сути пленных было намного больше, но как только врагу становится понятно, что его бойцы сдаются, сразу начинает работу вражеская артиллерия по данному участку, по своим бойцам. Живым вытащить удается лишь часть. Таким образом, на одного бойца ВСУ, взятого нами в плен, приходится 5-10 бойцов, которые убиваются своими же собратьями», – рассказал командир спецназа «Ахмат».

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).