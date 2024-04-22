Двух плененных у Клещеевки украинских военнослужащих 5-й штурмовой бригады ВСУ показал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Соответствующее видео из традиционной рубрики «Наши пленные» генерал опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Алаудинова упомянутое выше подразделение ВСУ является основным поставщиком мобилизованных в «клещеевскую мясорубку».

«Некоторым везет больше: их забирают наши воины и уводят в безопасное место, подальше от линии фронта. Другие же остаются там навсегда. Волей умалишенного командования они вынуждены гибнуть за интересы западных политиков и продажного руководства», – отметил командир «Ахмата».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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