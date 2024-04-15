После возвращения в зону проведения Специальной военной операции (СВО) командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов возобновил традиционную рубрику «наши пленные». Свежий ролик с двумя солдатами ВСУ, захваченными под Клещеевкой, он опубликовал в своем телеграм-канале.

«99% бойцов ВСУ не хотят воевать. Их насильно закидывают в топку войны, на передовую. Так и наши пленные насильно мобилизованные. По признанию одного из них, он уже два года на фронте и является поваром. Такая вот заготовленная "фишка" бойцов ВСУ. Получается, что кроме залужного в украинской армии все повара», – отмети с улыбкой генерал.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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