Командир спецназа «Ахмат» поделился мнением о масштабной мобилизации в России

Фото: t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Мнением о необходимости масштабной мобилизации в России поделился в своем телеграм-канале командир интернационального спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что страна в этом не нуждается, так как идет большой наплыв патриотически настроенных добровольцев. Подробнее генерал рассказал о пополнениях в «Ахмат», поступающих со всей России и территорий бывшего СССР и СНГ.

«У нас абсолютно нет недостатка в добровольцах. Люди идут осознанно. Более того, у нас достаточно жёсткий отбор», – рассказал Алаудинов, напомнив, что в состав подразделения входят люди разных национальностей и вероисповеданий.

Кроме того, командир «Ахмата» поделился информацией о происходящем на всех фронтах СВО: «Все наши подразделения все активнее двигаются вперед. Продвижение значительное», – подчеркнул генерал.

По его словам, подготовленные противником для контрнаступления силы и средства иссякли, а безвозвратные потери ВСУ с начала года составили более 100 тыс. человек. Алаудинов отметил, что, несмотря на это, Киев не отказывается от проведения «мясных штурмов», необходимых для поддержания имиджа перед западными партнерами.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.