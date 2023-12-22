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Новости Татарстана и Казани
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Командир спецназа «Ахмат» опубликовал видео о Казани
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале видео, посвященное столице Татарстана – Казани. Ролик идет с хештегом «#Россия_великая_участвует_страна», под которым были представлены ряд других российских городов, в том числе Нальчик, Самара, Мурманск, Уфа.
Клип представляет собой видеонарезку с видами на знаменитые достопримечательности Казани – это площадь перед Спасской башней Казанского Кремля, где стоит памятник Мусе Джалилю, мечеть Кул Шариф, Дворец земледельцев, пешеходная улица Баумана, Чаша, Дворец кукол «Экиэт», а также экстрим-парк «УРАМ», Кремлевская набережная и ряд памятников.
В качестве музыкальной дорожки взята песня «Казан, минем башкалам».
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