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Командир спецназа «Ахмат» назвал сумму выплат семьям погибших бойцов подразделения
Суммы выплат, которые получают родственники погибших в зоне СВО контрактников, проходивших службу в спецназе «Ахмат», озвучил командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов. Соответствующую запись он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам российского генерала, при ранении бойцы подразделения получают по 3 млн рублей. При гибели спецназовцев их семьи получают 12 млн рублей.
Также в вышеупомянутой записи Алаудинов опроверг распространяемую якобы бывшим членом ЧВК «Вагнер» информацию, в которой утверждается, что перешедшие на службу в «Ахмат» «вагнеровцы» не получают выплат и отправляются на передовую.
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