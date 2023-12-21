Командир спецназа «Ахмат» назвал факторы, способствующие наступлению российских войск

Апти Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

Об уверенном продвижении российских подразделений на нескольких участках фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, вышеупомянутые успехи связаны с огромными потерями противника в живой силе и технике.

«С начала проведения СВО украинская сторона имеет более 500 тысяч безвозвратных потерь. Кто бы что ни говорил, сегодня враг не в состоянии собрать 500 тысяч бойцов даже при очередной мобилизации. Враг физически не в состоянии это сделать», – подчеркнул командир «Ахмата».

Также Алаудинов отметил, что у ВСУ возникают проблемы с боеприпасами, пополнение которых в ближайшее время им «не светит».

«Да, финансирование Западом ВСУ продолжится. Но это будут далеко не те объёмы, о которых грезит киевская хунта», – написал генерал.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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