Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Командир спецназа «Ахмат» назвал факторы, способствующие наступлению российских войск
Об уверенном продвижении российских подразделений на нескольких участках фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, вышеупомянутые успехи связаны с огромными потерями противника в живой силе и технике.
«С начала проведения СВО украинская сторона имеет более 500 тысяч безвозвратных потерь. Кто бы что ни говорил, сегодня враг не в состоянии собрать 500 тысяч бойцов даже при очередной мобилизации. Враг физически не в состоянии это сделать», – подчеркнул командир «Ахмата».
Также Алаудинов отметил, что у ВСУ возникают проблемы с боеприпасами, пополнение которых в ближайшее время им «не светит».
«Да, финансирование Западом ВСУ продолжится. Но это будут далеко не те объёмы, о которых грезит киевская хунта», – написал генерал.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»