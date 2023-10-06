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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов дал прогноз по продолжительности СВО
Свой прогноз по продолжительности специальной военной операции (СВО) дал в своем телеграм-канле командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
Он выразил уверенность, что боевые действия прекратятся в следующем году из-за неспособности их дальнейшего финансирования со стороны США и Европы.
«Уверен, что эта война закончится в следующем году. Наступающий год будет настолько тяжелым для США и Европы, что они не будут в состоянии оплачивать эту войну, которая, по сути, является источником пополнения карманов западных олигархов», – отметил российский генерал.
Кроме того, Алаудинов сообщил, что проходящее в данный момент контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало «сдуваться» по всей линии боевого соприкосновения. При этом он отметил, что активные действия противника идут лишь на нескольких участках фронта.
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