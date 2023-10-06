Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов дал прогноз по продолжительности СВО

Апти Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

Свой прогноз по продолжительности специальной военной операции (СВО) дал в своем телеграм-канле командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он выразил уверенность, что боевые действия прекратятся в следующем году из-за неспособности их дальнейшего финансирования со стороны США и Европы.

«Уверен, что эта война закончится в следующем году. Наступающий год будет настолько тяжелым для США и Европы, что они не будут в состоянии оплачивать эту войну, которая, по сути, является источником пополнения карманов западных олигархов», – отметил российский генерал.

Кроме того, Алаудинов сообщил, что проходящее в данный момент контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало «сдуваться» по всей линии боевого соприкосновения. При этом он отметил, что активные действия противника идут лишь на нескольких участках фронта.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.