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СВО 13 марта 2025 18:23

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов предложил взять под контроль Сумскую область

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Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что необходимо взять под контроль Сумскую область и все территории до Приднестровья. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

«Думаю, что мы должны и Сумскую область взять и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть, почему бы нет? Сегодня наш противник абсолютно не в состоянии нам противостоять. А так, реально я считаю, что эта зона должна быть для того, чтобы отодвинуть, во-первых, противника, который все время хочет проявить свои милитаристские, как говорится, замашки. И второе - для того, чтобы население нашей страны могло себя ощущать спокойно», – сказал командир спецназа «Ахмат».

#СВО
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