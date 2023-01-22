Командир «Русского легиона» Фомченков заявил о миллионной украинской армии
Вооруженным силам РФ приходится воевать с миллионной армией Украины. Об этом заявил командир так называемого «Русского легиона» Сергей Фомченков, сообщает издание Ura.ru.
«С учетом того, что на Украине прошло не менее шести волн мобилизации, и она активно привлекает сторонние людские ресурсы, общая численность разного рода ее вооруженных формирований может составлять до миллиона человек», — поделился Фомченков своим пониманием обстановки.
При этом, по его мнению, Вооруженным силам Украины всё чаще приходится прибегать к помощи иностранцев, потому что «своей качественной пехоты <…> становится всё меньше».
Командир «Русского легиона» также предположил, что речь идет в том числе о «кадровых частях армий стран НАТО под видом „наемников“», но не привел никаких доказательств этого.