Вооруженным силам РФ приходится воевать с миллионной армией Украины. Об этом заявил командир так называемого «Русского легиона» Сергей Фомченков, сообщает издание Ura.ru.

«С учетом того, что на Украине прошло не менее шести волн мобилизации, и она активно привлекает сторонние людские ресурсы, общая численность разного рода ее вооруженных формирований может составлять до миллиона человек», — поделился Фомченков своим пониманием обстановки.

При этом, по его мнению, Вооруженным силам Украины всё чаще приходится прибегать к помощи иностранцев, потому что «своей качественной пехоты <…> становится всё меньше».

Командир «Русского легиона» также предположил, что речь идет в том числе о «кадровых частях армий стран НАТО под видом „наемников“», но не привел никаких доказательств этого.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.