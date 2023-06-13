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Командир подразделения батальона «Алга»: «Не перестаю удивляться мужеству наших ребят»
В зоне проведения военной спецоперации всеми российскими военнослужащими, независимо от национальности, движет общая цель – победить. Об этом заявил командир подразделения татарстанского батальона «Алга» с позывным «Шайтан» в эксклюзивном интервью «Татар-информу». Боец уверен, что со временем жители Татарстана высоко оценят подвиги военных.
Рассказывая о том, как получил свое прозвище, командир подразделения отметил, что произошло это случайно. «Перед тем как заходить на территорию Украины, нас построили, мы только приехали. Генерал проходил мимо меня, остановился и сказал – а это что за шайтан? Так и получил свое прозвище», – говорит боец с улыбкой.
Сам он уроженец Дагестана, по национальности лезгин. Поступил в военное училище Казани после Суворовского. «У нас офицерская семья: я, отец, брат мой родной. Он тоже сейчас в спецоперации участвует», – говорит «Шайтан».
Он убежден, что российские военные одержат победу в сегодняшнем конфликте. «Никто не сомневается в том, что мы победим, потому что добро всегда побеждает зло. Девиз нашего батальона — „Только алга!“, — говорит боец. – Я не перестаю удивляться мужеством наших ребят».
Полное интервью военного – в видео.
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