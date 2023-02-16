Командир казанского СОБРа о юбилее подразделения: «Боремся с негодяями с 90-х годов»

Виктор Баранов: «Поединок – это тест не столько на физическую силу или выносливость, сколько на психологическую стойкость» Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Отбор в наш отряд очень жесткий»

Как вы пришли в СОБР?

После окончания Казанского государственного университета по специальности «радиофизика» меня потянуло в силовые структуры. Уже тогда я знал о подразделениях по борьбе с серьезными преступными элементами. Я попытался устроиться на работу впервые в 1994 году. Мне отказали, потому что нужен был опыт работы как минимум 2 года, и тогда я пошел работать оперуполномоченным в МВД. Когда наработка опыта закончилась, я пришел снова попытать счастья в СОБР. Меня рассмотрели как кандидата, но только после собеседования и тестирования поединком.

Что это было за испытание?

Я дрался по очереди с тремя действующими сотрудниками. Они меня, мягко говоря, тогда «отмутузили», пустили кровь, но это было только на пользу, я выстоял. Опыт занятий единоборствами мне не сильно помог в этом поединке. Но испытание я прошел успешно. Это был тест не столько на физическую силу или выносливость, сколько на психологическую стойкость. За время службы я прошел путь от простого бойца до командира отряда, который возглавляю с 2019 года.

Сейчас проводятся такие поединки при приеме в СОБР?

Да, поединки – это хорошая практика, они у нас остались, но только после силовых испытаний. После них человек уставший, и хорошего результата в бою он показать не сможет, идет именно проверка силы духа.

«Помимо оказания силовой поддержки при задержаниях вооруженных преступников сотрудники СОБРа в 90-е также внедрялись в банды и работали под прикрытием» Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Как и для чего появилось ваше подразделение?

Все начиналось с того, что в стране сложилась непростая ситуация в «лихие девяностые». Тогда возник разгул организованной преступности. В их сообществах была четко выстроена иерархия и цели. В Казани, например, преступников интересовали крупные предприятия, куда они в определенный момент все-таки смогли проникнуть. На тот момент сил милиции были недостаточно, чтобы противостоять этой серьезной преступной составляющей.

И вот в 1993 году были образованы специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью. Тогда и появился СОБР. Помимо оказания силовой поддержки при задержаниях вооруженных преступников сотрудники СОБРа и в девяностые, и сейчас внедряются в банды и работают под прикрытием.

Что входит в обязанности сотрудника СОБР?

Основная обязанность сотрудника – это совершенствование своего профессионального уровня. Задача может ставиться неожиданная, сотрудник должен быть готов к любому стечению обстоятельств. Поэтому основной вид деятельности – подготовка и тренировки.

«Основная обязанность сотрудника – это совершенствование своего профессионального уровня» Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

​«Внедренному в банду сотруднику пришлось употреблять наркотики для поддержания легенды»

Насколько опасны задания по внедрению в группировки?

Был случай, когда внедренный в банду сотрудник, чтобы вжиться в роль и не выдать себя, вынужден был там употреблять наркотики. Когда специальная операция закончилась и человека вывели из легенды, ему пришлось проходить курс восстановительного лечения. В нашей работе надо использовать не только кулаки, но и ум. Наша цель – перехитрить преступника, сделать все, чтобы он доверился и потерял бдительность.

Какими навыками нужно обладать, чтобы попасть в СОБР?

Все кандидаты изначально отбираются по физическим данным. Помимо этого, все наши действующие сотрудники имеют высшее образование, они офицеры. При приеме на работу мы ориентируемся на молодое и сильное поколение. Как вы знаете, наши сотрудники должны сдавать нормативы. Все прекрасно понимают, что чем старше человек становится, тем сложнее ему это делать. И для возрастных сотрудников у нас есть послабления по сдаче нормативов, но они ими не пользуются.

Есть негласное убеждение, что, несмотря на возраст, каждый должен сдавать нормативы по молодежным нормам. Во время выездных мероприятий поблажек не делается, молодые и возрастные работники работают одинаково и задерживают они одинаково. Преступник скидку на возраст делать не будет, оказывать меньшее сопротивление – тоже.

Площадка для отрабатывания сотрудниками СОБР сценариев по спасению заложников Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В каких задержаниях или штурмах участвовали ваши сотрудники?

История со стрельбой в казанской гимназии. Мы приехали, когда стрелок был уже задержан сотрудниками Росгвардии другого подразделения, однако остались работать до конца. Кто-то пустил слух, что в школе остался сообщник стрелка. Поэтому, несмотря на то что сам убийца был уже задержан, мы работали по помещениям гимназии с той оговоркой, что там есть сообщник. В итоге выяснилось, что стрелок был один.

Несколько лет назад в Казани мы с оперативниками ФСБ работали по ячейке одной из радикальных групп. Они выяснили месторасположение членов этой группировки. Но так получилось, что экстремисты вычислили сотрудника и перешли к активным действиям. Один из радикалов подорвал взрывное устройство, оперативник погиб. Мы тогда приехали, чтобы захватить или ликвидировать группу. Я участвовал в этой операции. Чтобы сохранить личный состав, было принято решение ликвидировать этих преступников в заблокированной квартире, где они находились. Во время перестрелки экстремисты были уничтожены.

«Молодые и возрастные работники работают одинаково, и задерживают они одинаково. Преступник скидку на возраст делать не будет» Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

​Был случай, когда мы работали по подпольным игровым салонам. В одно время их стало так много, что потерялся какой-то смысл в слове «подпольный», они не особо-то и прятались. Были в этих салонах и такие организаторы, которые держали оборону от нас до последнего. Они усиливали входную группу, некоторые двери в такие заведения приходилось ломать долго. Они использовали армированные бетонные конструкции для своей защиты. Мы начали взламывать и в итоге достали их оттуда, потом всех задержали.

«Подразделение назвали с учетом национального колорита»

Когда появилось название «ТИМЕР БАТЫР»?

В прошлом году решили придумать подразделению собственное название. Почему именно «ТИМЕР БАТЫР»? Потому что все названия с хищными зверями, твердыми минералами и стихийными бедствиями уже были разобраны (улыбается), и мы решили назваться с учетом национального колорита.

Переводится оно как «железный воин». Некоторые сотрудники восприняли иронично, потому что всем хотелось называться тиграми и другими животными, как по мне, это стереотипное мышление. Мы выбрали хорошее название, и в нем есть определенный смысл. Есть в татарском языке такие слова, как «батырлык» и «батырлыгы», которые означают «доблесть» и «честь». Не знаю, много ли чести и доблести в стихийном бедствии, мы не стали называть подразделение только из-за звучания.

«Есть в татарском языке такие слова, как “батырлык”и “батырлыгы”, которые означают “доблесть” и “честь”. Мы выбрали хорошее название, и в нем есть определенный смысл» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

​Служат ли ваши сотрудники в зоне СВО?

В СВО мы, конечно же, принимаем участие, и сейчас у нас там находится группа сотрудников. В скором времени их заменят другие. Сроки их командировок в зону проведения СВО – три месяца.

Данная операция предполагает под собой длительный период. Наше задействие там будет также долгим. Когда закончится основная составляющая специальной военной операции, естественно, встанет вопрос о поддержании конституционного порядка, охране общественного порядка. Естественно, такие полицейские подразделения, как мы, будут востребованы.

Что тяжелее – участвовать в спецоперациях самому или отправлять людей?

Я думаю, что сложнее отправлять людей. Понятно, что я людей не на войну и не на погибель отправляю. Мероприятия, в которых участвуют наши сотрудники, не подразумевают под собой открытых боевых действий, но предполагается, что каждый случай может оказаться серьезным.

Сотрудников мы инструктируем и настраиваем, чтобы не расслаблялись. Было бы проще и интереснее самому участвовать в этих мероприятиях, потому что порой сидишь и переживаешь, что и как там у парней происходит.