news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
17 января 2023  10:18

Командир группы «Викинг» назвал причину наплыва иностранных наемников на Украину

news_top_970_100

Украина исчерпывает мобилизационный ресурс, по этой причине недостаток людей покрывают наплывом иностранных наемников. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил командир российской группы «Викинг». 

«У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных „сотрудников“, которые, в большинстве своём, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно, — рассказал он. — У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу». 

Согласно данным Минобороны РФ, большинство профессиональных военных прибыли из Польши. Эта же страна лидирует и по количеству погибших наемников.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное