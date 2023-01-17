Командир группы «Викинг» назвал причину наплыва иностранных наемников на Украину

Украина исчерпывает мобилизационный ресурс, по этой причине недостаток людей покрывают наплывом иностранных наемников. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил командир российской группы «Викинг».

«У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных „сотрудников“, которые, в большинстве своём, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно, — рассказал он. — У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу».

Согласно данным Минобороны РФ, большинство профессиональных военных прибыли из Польши. Эта же страна лидирует и по количеству погибших наемников.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.